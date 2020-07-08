Ремонт стадиона "Металлург" и возрождение ФК "Кривбасс": депутаты с президентом УАФ посетили губернатора

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Днепре 7 июля прошла встреча народных депутатов из Кривого Рога от "Слуги народа", президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и губернатора Днепропетровской области Александра Бондаренко. Чиновники и народные избранники обсуждали два важных вопроса относительно Кривого Рога: полную реконструкцию стадиона "Металлург" и возрождение ФК "Кривбасс". Об этом сообщается на странице губернатора в Facebook, передает УНН.

Так, Юрий Корявченков, Елена Криворучкина и Владимир Захарченко рассказали губернатору о плачевном состоянии стадиона "Металлург". Несколько дней назад нардепы и президент УАФ сами побывали на арене и убедились во всей серьёзности проблемы.

Ремонтировать и обновлять необходимо практически всё.

Немаловажным фактом для реконструкции стадиона назвали и возрождение ФК "Кривбасс". Команду, которая обанкротилась в 2013 году, поручил восстановить Президент Владимир Зеленский.

"Реконструкцию стадиона планируем реализовать как пример государственно-частного партнёрства. До конца августа получим готовый проект реконструкции. После этого начнём поиск частного инвестора и привлечение государственного и местного финансирования", - отметили в пресс-службе главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.

По итогам встречи Юрий Корявченков написал на своей странице в Facebook следующее: "Если делать реконструкцию, то уже на совесть".

Напомним, в рамках программы Президента правительство продолжает инициативу УАФ и строит еще 100 новых футбольных полей.