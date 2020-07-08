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ООС: с начала суток боевики 6 раз обстреляли украинские позиции

ООС: с начала суток боевики 6 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 8 июля. УНН. С начала текущих суток боевики 6 раз обстреляли украинские позиции вблизи Хутора Вольного, Орехового, а также дважды - вблизи Марьинки и Авдеевки. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"С начала текущих суток агрессия российско-оккупационных войск не утихает - до полудня учтено 6 вражеских обстрелов. На Луганском направлении из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник утром открывал огонь по нашим позициям вблизи Хутора Вольного и Орехового", - отметил Праута.

По его словам, на Донецком направлении в ночное время оккупанты дважды обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Марьинки, применив при этом гранатометы различных систем.

Также дважды враг утром был активен на подступах к Авдеевке, при этом выпустив по нашим защитникам города 7 мин 120-го и 12 мин 82-го калибров, вел огонь из пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения из состава Объединенных сил ответили противнику с дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения операции контролируемая", - добавил он.

Напомним, с начала текущих суток вооруженные формирования боевиков 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
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