Правительство планирует рассмотреть прекращение действия меморандума с РФ о борьбе с терроризмом

КИЕВ. 8 июля. УНН. Сегодня на заседании правительства планируется рассмотреть вопросы прекращения действия Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации и выделения средств из фонда борьбы с COVID-19 на преодоление последствий болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания Кабмина.

Так, чиновники планируют рассмотреть проект закона "О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики" и проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров Украины.

Кабмин собирается рассмотреть проект постановления о прекращении действия Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и проект постановления о выделении средств для закупки оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть проект распоряжения о распределении в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий и проект распоряжения о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кабмин также планирует рассмотреть проект распоряжения о создании Организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, Всемирных играх по единоборствам, Всемирных Универсиадах, Юношеских Олимпийских играх, Европейских играх и проведения международных спортивных мероприятий в Украине.

Также чиновники собираются рассмотреть вопрос о выделении средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-COV-2, и ее последствиями.

Напомним, глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай просит Кабинет министров Украины признать лесные пожары на территории области чрезвычайной ситуацией государственного уровня для выделения средств из государственного бюджета на ликвидацию последствий пожара.

Ранее сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сегодня правительством будет принято решение о выделении по 300 тыс. грн на компенсации и восстановление домов, пострадавших в результате лесных пожаров в Луганской области.