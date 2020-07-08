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КСУ завтра рассмотрит дело о назначении Сытника директором НАБУ

КСУ завтра рассмотрит дело о назначении Сытника директором НАБУ

Артем Сытник

КИЕВ. 8 июля. УНН. В четверг, 9 июля, Конституционный суд начнет рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины о назначении директора НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба КСУ, передает УНН.

"9 июля в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа Президента Украины "О назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины" от 16 апреля 2015 года № 218/2015", - сообщили в суде.

Сообщается, что авторы ходатайства отмечают, что, в частности, Президент Украины, назначив директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленную частью четвертой статьи 5 Конституции Украины запрет узурпации государственной власти.

Кроме того, 9 июля Большая палата КСУ на пленарном заседании в форме устного производства продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 года № 2704-VIII.

Как сообщалось в УНН, КСУ начал рассмотрение дела о конституционности закона о языке 7 июля.

При рассмотрении представитель Президента в КСУ Украины Федор Вениславский заявил, что закон о языке касается именно украинского, а не других языков.

Источник: УНН
Теги: КСУ, НАБУ, Артем Сытник
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