Шахтеры розозлены на "Центрэнерго" - Волынец

КИЕВ. 8 июля. УНН. "Центрэнерго" не выполняет распоряжения Кабмина и не обеспечивает приоритетный сбыт украинского угля на тепловых электростанциях. Это главная причина митингов шахтеров в Киеве. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат, председатель профсоюза Михаил Волынец.

"Сегодня состоялось совещание в министерстве, на котором присутствовали шахтеры. Они розозлены на "Центрэнерго" настолько, что готовы были штурмом взять министерство", - рассказал Волынец.

Акции протестов шахтеров продолжаются не только в Киеве, но и в Краматорске. Они требуют приоритетного сбыта украинского угля на ТЭС, отмечает Волынец.

"В свою очередь, "Центрэнерго" при поддержке Фонда госимущества (ФГИ) и регулятора (НКРЭКУ - ред.) плюет на требования шахтеров с высокой колокольни. Руководитель ФГИУ даже на совещания в министерство не приходит, направляет туда своего заместителя. Отмежевывается от проблемы и не хочет нести никакой ответственности за то, что "Центрэнерго" разграбило шахтерские коллективы и довело их деятельность до остановки. Именно "Центрэнерго" виновно в том, что шахтеры сегодня в Киеве", - отмечает Волынец.

Напомним, с осени прошлого года шахтеры в простое. В частности из-за схемы государственного "Центрэнерго" (Фонд госимущества), которое вместо украинского угля начало сжигать то резервный газ, то российский уголь, поставляемый компаниями с орбиты Игоря Коломойского. Украинский уголь в течение этого времени был не востребован, как и шахтеры, которые остались без работы и зарплаты.