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Линию разграничения за сутки пересекли около 1,2 тыс. человек, боевики блокируют один пункт пропуска - ГПСУ

Линию разграничения за сутки пересекли около 1,2 тыс. человек, боевики блокируют один пункт пропуска - ГПСУ

КИЕВ. 8 июля. УНН. За минувшие сутки линию разграничения пересекло около 1,2 тысячи человек, однако боевики продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Согласно распоряжениям командующего объединенных сил, пропуск через линию разграничения осуществляется в трех контрольных пунктах въезда-выезда. Военнослужащие Донецкого пограничного отряда в КПВВ "Новотроицкое" в течение 7 июля на въезд с временно оккупированной территории Украины оформили 297 человек и 35 транспортных средств. С контролируемой территории на временно оккупированную территорию - 163 человека и 6 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российско-оккупационная администрация продолжала частичное блокирование проезда. Так, оккупанты вернули 34 человека и 2 транспортных средства, которые направлялись на временно оккупированную территорию. По словам возвращенных граждан, с наступлением сумерек перед блокпостом боевиков оставались люди, которые ожидали пропуска на временно оккупированную территорию.

"Движение через КПВВ "Марьинка" остается заблокированным боевиками. Вчера гуманитарным коридором "Донецк-Курахово" с временно оккупированной территории прибыл только один человек - гражданин Германии, которого террористы все же выпустили из временно оккупированной территории. Через КПВВ "Станица Луганская" вчера линию разграничения в пешем порядке пересекли 723 человека. На временно оккупированную территорию - 366, в контролируемую территорию - 357", - добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на вторник, 7 июля, на линии разграничения на Донбассе начали функционировать два КПВВ, в которых боевики ранее блокировали пропуск.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, Госпогранслужба, КПВВ
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