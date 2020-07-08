Рада планирует созвать внеочередное заседание на 14 июля

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Верховной Раде планируют созвать внеочередное заседание на 14 июля, уже начался сбор подписей для этого. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Во вторник, 14 июля, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное пленарное заседание. Уже начали собирать подписи среди депутатов", - отметил нардеп.

По его словам, "на повестке дня шесть законопроектов".

Также он обнародовал предварительную повестку дня. Вопросы в нем касаются энергетики, лекарственных средств, защиты детей, развития спорта, изменений в Налоговый кодекс относительно работы э-кабинета и работы ФЛП, вопрос поддержки "Артека" и "Молодой гвардии".

Напомним, Раде предложили начать следующую сессию с 1 сентября.