Павелко о стадионе "Олимпийские резервы": это один из лучших спорткомплексов Украины

КИЕВ. 8 июля. УНН. После рабочего совещания в ОГА, президент УАФ Андрей Павелко вместе с главой Днепропетровского областного совета Святославом Олейником и депутатом ВР Кириллом Нестеренко посетили стадион "Олимпийские резервы" в Днепре. Об этом Павелко сообщил в Facebook.

По его словам, указанный стадион после завершения реконструкции в 2017 году является одним из лучших спортивных многофункциональных комплексов Украины.

"С большим футбольным полем, мини-футбольными площадками и уютными трибунами. Горжусь тем, что в свое время удалось сдвинуть с места и довести до конца масштабный проект реконструкции этого объекта, где могут заниматься тысячи детей, юношей и профессиональных спортсменов. А вскоре здесь также завершится строительство "Олимпийского дома". Спасибо голове Днепропетровского областного совета за то, что он взял под личный контроль окончание работ на этом важном спортивном объекте", - отметил президент УАФ.

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Он добавил, что его визит в Днепропетровскую область - одна из многих рабочих поездок в регионы по развитию футбольной инфраструктуры.

"Накануне я посетил Одессу, где обсуждал судьбу стадиона "Черноморец" и одноименного клуба. В ближайшее время запланированы визиты в Чернигов, Кременчуг, Коваливку, Черновцы, где строятся, и, что особенно приятно, открываются новые стадионы", - анонсировал Павелко.

Как сообщалось в УНН, в рамках программы Президента, правительство продолжает инициативу УАФ и строит еще 100 новых футбольных полей.