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Правительство считает преждевременным увеличение налогов на гектар земли

Правительство считает преждевременным увеличение налогов на гектар земли

КИЕВ. 8 июля. УНН. Инициатива по увеличению налогов на гектар земли на сегодняшний день является преждевременной. Об этом сказал во время заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Что касается еще одного вопроса, хотел сообщить нашу позицию по поводу законопроекта №3131 об увеличении налогов на гектар земли. Эта идея, на сегодняшний день, я считаю, преждевременная в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, увеличивать арендную плату - это, наверное, не совсем корректно", - сказал Премьер.

По его словам, правительство через профильное министерство и профильный комитет будет просить донести эту мысль до парламентариев.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит принцип экстерриториальности в государственной регистрации земельных участков.

Источник: УНН
Теги: земля, Кабмин, налоги, правительство
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