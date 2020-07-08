Лесные пожары в Луганской области: из больницы выписали пятерых детей

КИЕВ. 8 июля. УНН. Из-за лесных пожаров в Луганской области по состоянию на 14 часов 8 июля в больнице в Новоайдарском районе до сих пор 11 детей и 9 взрослых, выписали пятерых детей. В Северодонецке до сих пор госпитализированы семь человек. Об этом сообщил представитель Омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С местной больницы в Новоайдарском районе выписали пятерых детей. В настоящее время находятся 20 пациентов, из них: 11 детей и 9 взрослых. Состояние пациентов, по словам врачей, стабильное", - указал Лисянский.

Также он сообщил, что в Северодонецке в местной больнице находится семь человек (двух человек перевели из реанимации в травматологию), пятеро из которых вчера попали в ДТП в зоне пожара.

Как сообщал УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки.

Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.