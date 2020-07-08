В деле Порошенко касательно назначения Семочко досудебное расследование завершено - прокурор

КИЕВ. 8 июля. УНН. В деле пятого Президента Украины, ныне нардепа Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки прокурор сообщил о завершении досудебного расследования. Об этом передает корреспондент УНН.

"В соответствии с поручением генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сообщаем о завершении досудебного расследования. Я хочу вручить защитнику Петра Порошенко этот документ", - заявил прокурор, предоставив соответствующий документ адвокату.

Напомним, Печерский районный суд Киева продлил на три месяца следствие по делу пятого Президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы СВР.

Как сообщалось ранее в УНН, суд объявил перерыв до 8 июля в процессе избрания меры пресечения Порошенко.

Напомним, Печерский суд отказал стороне защиты Порошенко в отводе Венедиктовой. Суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Ранее же Офис генпрокурора подавал в этот суд ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.

Ранее в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины.

Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко касательно превышения полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.