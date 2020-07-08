Лесные пожары в Луганской области: в ГСЧС подтвердили гибель пяти человек

КИЕВ. 8 июля. УНН. По состоянию на 14:00 среды продолжается тушение лесного пожара в Луганской области, подтверждена гибель 5 человек, 9 человек госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 14 часов 8 июля продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля возле села Осколоновка в Новоайдарском районе Луганской области и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений распространившегося на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га", - указали в ведомстве.

Указано, что силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов села Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены. В результате пожара огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в селе Смоляниново и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

"Подтверждена гибель 5 человек и 9 (из них 2 детей) госпитализированы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что основные силы и средства сосредоточены на защиту населенных пунктов, создание минерализованных полос и тушение отдельных очагов пожара.

К тушению пожара привлечены 1 тыс. 622 человек и 200 ед. тех., из них от: ГСЧС 632 человек л/с и 139 ед. техники, в том числе 2 пожарных самолета АН-32П.

Также на месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ГСЧС. Работы проводятся в круглосуточном режиме.

Как сообщал УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки.

Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.

Ранее о пяти жертвах пожара в Луганской области сообщил Президент Зеленский.