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Пожар в Луганской области: полиция проверяет версию попадания снарядов с оккупированной территории

Пожар в Луганской области: полиция проверяет версию попадания снарядов с оккупированной территории

Игорь Клименко

КИЕВ. 8 июля. УНН. Кроме трех основных версий возникновения пожара в Луганской области, правоохранители рассматривают версию возможного попадания снарядов с территории, временно неподконтрольной Украине. Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил во время доклада на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы также проверяем версию возможного попадания снарядов с территории, неподконтрольной сегодня Украине. У нас есть информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника... Также хочу отметить, что Национальная полиция по просьбе СБУ принимала участие по обезвреживанию гражданина, перешедшего на территорию Луганской области и пытавшегося с помощью гранатомета совершить выстрел на одном из важных инфраструктурных предприятий Луганской области для того, чтобы вызвать загрязнение окружающей среды", - сказал Клименко.

Кроме того, по его словам, с начала июня в полиции было зарегистрировано 149 фактов поджога. 6 июля было зарегистрировано 11 таких фактов.

Напомним, ранее Игорь Клименко сообщил, что правоохранители рассматривают три основные версии возникновения масштабного пожара в Луганской области. Среди них - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Источник: УНН
Теги: полиция, расследование, пожары, лесные пожары, Луганск и Луганская область
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