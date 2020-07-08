В полиции сообщили детали о пяти погибших в лесных пожарах в Луганской области

КИЕВ. 8 июля. УНН. Большинство лиц, погибших во время пожаров в Луганской области, задохнулись. Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил во время доклада на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"На сегодня зарегистрировано 5 фактов смерти людей. Первый - гражданин в поселке Смоляниново, 57-го г.р., два человека задохнулись на трассе в Смоляниново, 53-х и 55-го г.р., сегодня в 07:00 в больнице Новоайдарской умер гражданин, получивший 70% термическое поражение тела, около 11:10 была информация, что в поселке Вовче, где был дачный кооператив, наш гражданин пытался с зоны пожара выехать на своем автомобиле, не доехал, начал задыхаться, вылез из автомобиля и наступила смерть", - сказал Клименко.

Напомним, по состоянию на 14:00 среды продолжается тушение лесного пожара в Луганской области, подтверждена гибель 5 человек, 9 человек госпитализированы.