Внеочередное заседание ВР: в "Слуге народа" назвали вопросы повестки дня

КИЕВ. 8 июня. УНН. В парламенте начали сбор подписей о проведении внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, 14 июля. В повестке дня 6 вопросов, в частности законопроекты о "зеленой" энергетике и стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"Несмотря на то, что привычная работа парламента парализована тысячами поправок в закон об игорном бизнесе, должны продолжать принимать важные для страны решения. Поэтому мы с коллегами начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады. Планируем его во вторник, 14 июля", - написала Кравчук.

Она отметила, что в повестке дня 6 следующих вопросов:

законопроект №3658 о зеленой энергии, или, на официальном языке, совершенствование условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Сокращаем срок рассмотрения ко второму чтению;





законопроект №3615 об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами. Как понятно из названия, он поможет регулировать продажу медикаментов онлайн, защитит покупателей от фальсификата и мошенников, а также снизит цены на медсредства;





законопроект №3781 о государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" позволит покрыть их расходы в период вынужденного простоя из-за карантина и фактически сохранит эти заведения от банкротства и закрытия;





законопроект №2013 повышает стипендии и ежегодную помощь детям-сиротам;





законопроект №2524 облегчит работу ФОПов-"упрощенцев". Улучшается работа е-кабинета налогоплательщика, а предприниматели наконец смогут сами выбирать, как вести налоговый учет - в электронном формате или на бумаге;





законопроект №3550. Он создает возможности для эффективной работы крайне важных учреждений физической культуры и спорта, от которых зависит здоровье украинцев в целом.

Напомним, что Рада планирует созвать внеочередное заседание на 14 июля, уже начался сбор подписей для этого.