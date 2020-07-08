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Новости: Криминал и ЧП
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ВАКС начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Микитасю

ВАКС начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Микитасю

Максим Микитась

КИЕВ. 8 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, которого подозревают в деле махинаций с жильем для Нацгвардии, передает корреспондент УНН.

"В отношении подозреваемого может быть применена более мягкая мера пресечения (чем содержание под стражей - ред.)..." - сказал адвокат.

Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася с альтернативой внесения 100 млн гривен залога.

Напомним, Высший антикоррупционный суд раньше удовлетворил обращение о возврате Максиму Микитасю 50 млн грн залога.

Как сообщалось, экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Источник: УНН
Теги: Нацгвардия, Антикоррупционный суд
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