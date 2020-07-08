В Минэнерго обсудили отопительный сезон

КИЕВ. 8 июля. УНН. Сегодня, 8 июля, Министерство энергетики организовывало переговоры представителей энергогенерирующих компаний и угледобывающих предприятий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.

На встрече присутствовали представители Фонда госимущества, НКРЭКУ, генерирующих компаний, угольной отрасли, независимых профсоюзов горняков.

Цель переговоров - договориться по обеспечению стабильного снабжения угольной продукции отечественного производства энергогенерирующим предприятиям ТЭС и решить вопрос о выводе угольных шахт с вынужденного простоя.

В результате переговоров стороны приблизились к компромиссным решениям по поставкам российского угля на конкурсной основе. Договорились, что переговоры будут продолжены, а об их результатах Министерство будет проинформировано до конца дня.

О готовности способствовать Центрэнерго в решении сложной финансово-экономической ситуации также заявили в Минэнерго. При этом, и.о. министра энергетики Ольга Буславец напомнила, что цены, объемы и условия поставки угля на ТЭС является исключительно предметом коммерческих договоренностей сторон переговоров, в которых Министерство не участвует.

"Задача Министерства - обеспечить надежное функционирование электроэнергетического комплекса в текущих сложных обстоятельствах и создать все условия для успешного прохождения осенне-зимнего сезона. Для нас важно, чтобы отечественные угледобывающие предприятия возобновили добычу, а шахтеры вернулись к работе", - отметила она.