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Кабмин поручил подготовить проект акта о выделении средств на закупку лекарств от COVID-19

Кабмин поручил подготовить проект акта о выделении средств на закупку лекарств от COVID-19

КИЕВ. 8 июля. УНН. Кабинет министров поручил Министерству здравоохранения и Министерству финансов подготовить проект акта о выделении средств на закупку лекарственных средств для лечения COVID-19 и орфанных заболеваний, передает корреспондент УНН.

"Прошу поддержать следующее протокольное поручение. Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов и другими заинтересованными органами исполнительной власти подготовить и подать в установленном порядке Кабинету министров для рассмотрения на очередном заседании проект акта о выделении средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствий для принятия мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемии и пандемии острой респираторной болезни COVID-19,... в частности на закупку лекарственных средств для лечения... COVID-19 ... и лечения орфанных заболеваний", - сказал Степанов.

Соответствующее поручение внесли в протокольное заседание.

Напомним, Украина ведет переговоры о закупке лекарств для 8 тыс. больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, лекарства, Коронавирус
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