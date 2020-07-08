Взяточничество в Кировоградской ОГА: суд отказал в смягчении меры пресечения Шевченко

КИЕВ. 8 июля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5,06 млн грн начальнику патронатной службы Кировоградской ОГА Сергей Шевченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"По результатам рассмотрения суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы подозреваемого и оставил в силе решение следственного судьи, которой к подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5067500 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, за бывшего председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня внесли залог в размере 10,13 млн грн. Также было внесено залог в размере 5,06 млн грн начальником патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко.

Как сообщалось, экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь и должностному лицу этой же ОГА сообщено о подозрении в получении взятки.