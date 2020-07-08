Из всего импортируемого в Украину шампанского - на французское приходится более 75%

КИЕВ. 8 июля. УНН. За четыре месяца этого года Украина импортировала шампанского на 1,2 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Львиную долю шампанского в Украину было ввезено из Франции - на 910 тыс. долларов.

Значительно меньше, но поставляли в Украину шампанское: бельгийцы (96 тыс. долларов), немцы (85 тыс. долларов), литовцы (29 тыс. долларов). Меньше всего напитка купила Украина в США (5,8 тыс. долларов), Польши (5,1 тыс. долларов), Кипра (2,5 тыс. долларов).

На экспорт Украина в течение отчетного периода поставила шампанского на 313 тыс. долларов.

Заметим, что лидером по показателям импорта украинского игристого вина стала Германия.

Как сообщалось в УНН, игристые вина сегодня в тренде среди отечественных потребителей. С начала года украинцы купили шампанского уже на 1 млрд грн.

Напомним, в Украине представили новую серию виновных газированных напитков, в состав которой вошли Sangria, Fragolino и Spritz. Представил новинку известный отечественный бренд Koktebel.