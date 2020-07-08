Завершение следствия по делу Порошенко: ходатайство о мере пресечения не подлежит рассмотрению

КИЕВ. 8 июля. УНН. После завершения следствия по делу о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко ходатайство об избрании меры пресечения пятому Президенту Украины, народному депутату от партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко не подлежит рассмотрению. Об этом написал адвокат Порошенко Илья Новиков в Facebook, передает УНН.

"Сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили... Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению", - написал у себя в Facebook адвокат Порошенко Илья Новиков.

Так, сегодня прокурор сообщил о завершении досудебного расследования. После чего прокурор заявил, что избирать меру пресечения Порошенко уже невозможно, поскольку расследование завершено.

"Следователи ГБР на основании поручения Генерального прокурора об открытии материалов уголовного производства сегодня 8 июля сообщил о завершении досудебного расследования... Я считаю, что... (оснований для - ред.) продолжения рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения нет", - сказал он.

Однако, ночью 7 июля, Печерский районный суд Киева продлил на три месяца следствие по делу пятого Президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР.

Напомним, Печерский районный суд города Киева объявил перерыв до 8 июля в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, которого подозревают в издании незаконного указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР.

Как ранее сообщалось в УНН, суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Офис Генерального прокурора Украины ранее подал в Печерский районный суд Киева ходатайство о применении в отношении пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.

Ранее в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.