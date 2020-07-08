Во Львовской области священнослужителя задержали за торговлю оружием

ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 июля. УНН. Полицейские Львовской области задержали священнослужителя за торговлю оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"Преступную деятельность священнослужителя разоблачили и задокументировали оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции, следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений (детективы) следственного управления полиции Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры области. Во время досудебного расследования правоохранители установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. Через Интернет покупал стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, переделывал на боевое. Также он изготавливал патроны к этим пистолетам. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте переправлял им оружие. 48-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности - в декабре 2018-го его задерживали за незаконное обращение с оружием. Согласно приговору Шевченковского районного суда Львова, мужчина был признан виновным в совершении уголовных преступлений и приговорен к 5-ти лет лишения свободы", - сообщили в Нацполиции.

На основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием, если он в течение двух лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Поэтому, чтобы не попасть в поле зрения полицейских, при покупке пистолетов и отправке по почте "товара" мужчина использовал фиктивные анкетные данные.

Полицейские задокументировали несколько фактов продажи оружия. Его изъяли и направили на экспертное исследование, по результатам которого изъятые пистолеты являются огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе.

Сегодня, 8 июля, проводятся санкционированные обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей, в частности, по месту жительства злоумышленника, а также у покупателей оружия.

Сейчас уже изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия. Обыски продолжаются.

Решается вопрос о задержании 48-летнего жителя Львовской области в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

За содеянное злоумышленнику грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, СБУ в этом году изъяла незаконного оружия, как на две роты солдат.