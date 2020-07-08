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ГБР закрыло одно из дел против Порошенко - адвокат

ГБР закрыло одно из дел против Порошенко - адвокат

КИЕВ. 8 июля. УНН. Государственное бюро расследований закрыло одно из дел против пятого президента Украины Петра Порошенко, которое касается ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском". Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Уголовное дело из по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе", - написал адвокат.

Напомним, в 2019 году следователи Государственного бюро расследований начали два уголовных производства по заявлениям экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова по отмыванию средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском".

Источник: УНН
Теги: Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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