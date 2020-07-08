Баржа, которая может достроить "Северный поток-2", вошла в воды Дании

КИЕВ. 8 июля. УНН. Баржа-трубоукладчик "Фортуна" под российским флагом, с помощью которой можно достроить "Северный поток-2", вошла в территориальные воды Дании, направляясь к порту Мукран. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking, передает УНН.

Так, по данным ресурса Myshiptracking, судно под российским флагом "Фортуна" в среду утром покинуло немецкие воды и вошло в датскую часть Балтийского моря. В качестве пункта назначения указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства "Северного потока - 2". "Фортуна" вышла из этого порта вчера вечером.

Ранее в УНН сообщалось, что "Фортуна" вышла из порта в Германии.