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Баржа, которая может достроить "Северный поток-2", вошла в воды Дании

Баржа, которая может достроить "Северный поток-2", вошла в воды Дании

КИЕВ. 8 июля. УНН. Баржа-трубоукладчик "Фортуна" под российским флагом, с помощью которой можно достроить "Северный поток-2", вошла в территориальные воды Дании, направляясь к порту Мукран. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking, передает УНН.

Так, по данным ресурса Myshiptracking, судно под российским флагом "Фортуна" в среду утром покинуло немецкие воды и вошло в датскую часть Балтийского моря. В качестве пункта назначения указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства "Северного потока - 2". "Фортуна" вышла из этого порта вчера вечером.

Ранее в УНН сообщалось, что "Фортуна" вышла из порта в Германии.

Источник: УНН
Теги: Германия, Дания, Северный поток-2
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