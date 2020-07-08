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Минобороны: 25 украинских военных проходят службу на должностях в НАТО

Минобороны: 25 украинских военных проходят службу на должностях в НАТО

КИЕВ. 8 июля. УНН. На сегодняшний день 25 украинских военнослужащих выполняют служебные обязанности на должностях в штабах и других органах военного управления НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Как сообщили в Генеральном штабе ВС Украины, на данный момент 25 украинских военнослужащих выполняют служебные обязанности на должностях в штабах и других органах военного управления Альянса", - сообщили в МОУ.

Отмечается, что, в частности, 7 украинских военнослужащих выполняют служебные обязанности на должностях в 6-ти штабах и других органах военного управления Альянса - Международном военном штабе НАТО, Стратегическом командовании НАТО по трансформации и операций, Офисе стандартизации НАТО и других штабах регионального уровня.

Еще 18 представителей ВС Украины выполняют служебные обязанности на должностях в составе командования совместной литовско-польско-украинской воинской части имени Великого гетмана Константина Острожского в Люблине.

"Как правило, выполнение служебных задач на указанных должностях связано с реализацией различных программ и планов партнерства и военного сотрудничества. В рамках нового статуса можно ожидать обращения НАТО по расширению присутствия украинских военнослужащих в штабах Альянса", - добавляют в Министерстве.

Напомним, 12 июня Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Минобороны, Украина, военные
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