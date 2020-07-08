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В оккупированном Крыму начались боевые учения

В оккупированном Крыму начались боевые учения

КИЕВ. 8 июля. УНН. В оккупированном Крыму стартовали двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота России. По этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"Военнослужащие по очереди выполняют задания в наступлении, обороне и при переходе в контратаку, при этом они будут вести боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим силу условного противника. Для корректировки огня артиллерийских подразделений и ведения разведки будут активно применяться беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в настоящее время участники учений совершают марш из пункта постоянной дислокации на полигон, во время которого отрабатывают противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника, отражение ударов авиации и преодоления условного зараженных ядовитыми веществами участков местности.

"К учениям привлечены около 500 военнослужащих соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ и более 70 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А", - отмечается в сообщении.

Напомним, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что угрозы вторжения со стороны РФ нет, но нужно готовиться к любым сценариям.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, учения
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