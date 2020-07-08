В Украине от гриппа и пневмонии за четыре месяца умерло более 2 тыс. человек

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине за январь-апрель этого года от гриппа и пневмонии умерло более 2 тысячи человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Так, по данным Госстата, за январь-апрель этого года от болезней органов дыхания умерло 4345 человек, из которых 2358 от гриппа и пневмонии.

В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в Украине от гриппа и пневмонии за три месяца этого года умерло более 1,9 тыс. человек.

Как сообщал УНН, в Украине стало больше больных пневмонией и госпитализаций из-за COVID-19.