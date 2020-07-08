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"Вор в законе" по прозвищу "Каха Тбилисский" выдворен за пределы Украины

"Вор в законе" по прозвищу "Каха Тбилисский" выдворен за пределы Украины

КИЕВ. 8 июля. УНН. "Вор в законе" по прозвищу "Каха Тбилисский" выдворен за пределы Украины с запретом въезда в Украину в течение трех лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 8 июля, "вор в законе" Кахабер Орагвелидзе по прозвищу "Каха Тбилисский" депортирован за пределы Украины с запретом въезда в Украину в течение трех лет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 1 марта 2020 года "Каху Тбилисского" задержали оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области совместно с сотрудниками Черновицкого пограничного отряда в Путильском районе вблизи пропускного пункта "Селятино".

Также в соответствии с решением Первомайского районного суда Черновцов, он был помещен в ГУ "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, ГМС Украины", с целью обеспечения принудительного выдворения за пределы территории Украины.

Напомним, "вору в законе" по прозвищу "Тенго Гальский" запретили въезд в Украину на 23 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, вор
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