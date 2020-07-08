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Раде предлагают назначить местные выборы в Украине на 25 октября

Раде предлагают назначить местные выборы в Украине на 25 октября

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает УНН.

Так, документ получен Верховной Радой 8 июля и передан на рассмотрение руководству.

Сейчас текст проекта постановления отсутствует.

Добавим, что инициаторами законопроекта являются члены Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Как ранее сообщал УНН, рабочая группа Верховной Рады вместе с чиновниками готовят проекты постановлений о местных выборах. За них должны проголосовать уже на следующей парламентской неделе и после этого - сразу же объявить о проведении выборов.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, Украина
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