В СБУ отреагировали на заявления Гонтаревой по МВФ: детали

КИЕВ. 8 июля. УНН. Служба безопасности Украины считает недопустимым объявления заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства и призывает экс-чиновников, в том числе экс-голову Нацбанка Валерию Гонтареву воздержаться от неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая заявила о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочного погашения кредита.

"Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым объявление заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране", - говорится в сообщении.

Также СБУ призвала чиновников воздержаться от подобных неоднозначных комментариев.

"Мы призываем всех экс-чиновников воздержаться от подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства", - отмечается в сообщении.

Ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью СМИ заявила, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока Президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка.

Напомним, что 3 июля ВР уволила Смолия с должности главы Нацбанка.

Ранее Смолий объяснил Раде, в чем заключался "систематическое политическое давление" на НБУ.