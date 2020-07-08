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Жители Тернополя прошли ИФА-тестирование по собственному желанию и обнаружили у себя иммунитет к covid-19

Жители Тернополя прошли ИФА-тестирование по собственному желанию и обнаружили у себя иммунитет к covid-19

КИЕВ. 8 июля. УНН. Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава начал тестировать жителей области на антитела к covid-19. Об этом сообщает "Общественное. Тернополь", передает УНН.

Уточняется, что ранее исследования ИФА делали тем, кто был в группе риска - лицам, которые контактировали с больными коронавирусом, и медикам.

А с 3 июля начали тестировать всех желающих, и такое тестирование - платное. В лабораторном центре созданы все необходимые условия для тестирования людей на антитела к covid-19.

"Проведение исследований методом ИФА сывороток крови продолжается в течение двух часов. Это, собственно, исследования. А еще плюс доставка, отбор сыворотки и крови, то есть за сутки можно сделать несколько постановок. Мы делали подсчеты, это 800 человек и более", - рассказал эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев.

Для тестирования не требуется предварительная запись, не обязательно направление от семейного врача, говорит главный санитарный врач области Оксана Чайчук.

"Будем знать о состоянии заболеваемости и состоянии иммунитета нашего населения в области, это очень важная информация", - добавляет она.

Результаты тестирования за минувшие сутки показали, что антитела к covid-19 имеют 2 из 35 протестированных жителей области. И те, кто получили положительные результаты теста пришли на исследования по собственному желанию.

Как писал УНН, отечественные ИФА-тесты в Минздраве исследовали на соответствие и получили 100% совпадение с заявленными характеристиками. Речь о тест-системе украинской компании "Диапроф-Мед".

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко говорит, что проходить ИФА-тестирования нужно хотя бы раз в месяц. И в первую очередь такая рекомендация касается сотрудников торговых и ресторанных заведений.

Источник: УНН
Теги: Украина, Тернополь и Тернопольская область, Коронавирус, тестирование
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