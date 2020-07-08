Опубликовали промо-ролик финала Кубка Украины по футболу

КИЕВ. 8 июля. УНН. Украинская ассоциация футбола опубликовала промо-ролик финала Кубка Украины по футболу, передает УНН со ссылкой на ютуб-канал УАФ.

Финал Кубка Украины состоится сегодня, 8 июля, в Харькове на ОСК "Металлист". Там встретятся киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".

В УАФ напомнили, что сначала финал Кубка Украины должен был состояться в Тернополе, но поединок перенесли во Львов, а позже - в Харьков.

"Если для "Ворсклы" предстоящий финал будет первым в Харькове, то "Динамо" уже не привыкать бороться за главный кубковый трофей в этом городе.

Киевляне уже дважды проводили решающие поединки Кубка на "Металлисте". Оба раза - в сезонах 2007/2008 и 2016/2017 - против Шахтера. Оба раза - уступили (0:2 и 0:1 соответственно)", - напомнили в УАФ и добавили, что сегодня "Динамо", и "Ворскла" имеют шанс переписать историю.

Как писал УНН, главным арбитром встречи финального матча Кубка Украины станет Екатерина Монзуль.