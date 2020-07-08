Кабмин назначил нового исполнительного директора Нацфонда исследований

КИЕВ. 8 июля. УНН. Кабинет министров Украины назначил исполнительным директором Национального фонда исследований (НФИ) Ольгу Полоцкую - ученого, кандидатку филологических наук. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Правительство назначило исполнительным директором Национального фонда исследований (НФИ) Ольгу Полоцкую - ученого, кандидатку филологических наук. Соответствующее решение было принято сегодня, 8 июля 2020 года, во время заседания Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в августе 2019 года во время открытого конкурса на должность исполнительного директора НФИ Ольга Полоцкая стала второй по результатам. Согласно положению, регулирующего процедуру избрания исполнительного директора НФИ, она имела право на назначение исполнительным директором в течение года, если должность станет вакантной.

Также 19 мая 2020 года правительство уволило с должности исполнительного директора Бориса Сорочинского по его собственному желанию. Поэтому Научный комитет Нацсовета по вопросам развития науки и технологий, который выполняет функции наблюдательного совета НФИ, рассмотрел кандидатуру Ольги Полоцкой и согласовал ее назначение исполнительным директором. Финальное решение принял Кабмин.

"На посту исполнительного директора НФИ Ольга Полоцкая будет заниматься организацией текущей работы фонда, технической и организационной поддержкой проведения конкурсов, обеспечением финансирования научных исследований и разработок по заключенным договорам и т.д.", - отмечается в сообщении.

Напомним, правительство назначило языкового омбудсмена.