Украинский боксер Постол может получить шанс на бой за звание абсолютного чемпиона мира

КИЕВ. 8 июля. УНН. В случае победы над чемпионом мира по версиям WBC/WBO Хосе Рамиресом украинец Виктор Постол в следующем поединке встретится с обладателем титулов WBA/IBF. Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы всех чемпионов мира в полусреднем весе, передает УНН со ссылкой на klitschko-brothers.com.

По словам Арума, чемпион WBC/WBO, американец Хосе Карлос Рамирес (25-0-0, 17 KO) сойдется с обязательным претендентом, украинцем Виктором Постолом (31-2-0, 12 KO), в августе.

Чемпион WBA/IBF, британец Джош Тейлор (16-0-0, 12 KO) проведет защиту титулов или во второй половине августа, или в сентябре. Ожидается, что соперником станет 1-й номер рейтинга, таиландец Апиун Хонгсонг (16-0-0, 13 KO).

А уже в начале следующего года победители этих боев должны сойтись в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал УНН, Постол назвал цель будущей части боксерской карьеры.