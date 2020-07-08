Зеленский анонсировал вторую часть "Большого строительства"

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал вторую часть программы "Большого строительства", в рамках которой поддержат 100 культурных объектов. Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области, передает корреспондент УНН.

"Я хочу сразу анонсировать, у нас в этом году, в пределах программы "Большого строительства", кроме дорог, у нас 100 садов, 100 стадионов, 100 школ. Это не значит, что в следующем году мы не будем строить - это начало. На следующий год у нас есть вторая часть этой программы. Это 100 культурных объектов. Поэтому мы будем поддерживать, особенно такие города как Черновцы, где есть это наследие, и по всей стране ", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что это в планах и будет осуществляться.

Напомним, что Зеленский на Буковине посетил школу, которая входит в перечень "Большого строительства".