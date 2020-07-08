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Государство заинтересовано в прямом сообщении Киев-Черновцы - Зеленский

Государство заинтересовано в прямом сообщении Киев-Черновцы - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 8 июля. УНН. Государству интересно поддержать такой проект, как прямое сообщение Киев-Черновцы. Все ответственные за это направление, должны решить как это лучше сделать в ближайшие сроки. Об этом во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области сказал Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Не знал, что нет прямого сообщения Киев-Черновцы. Это инфраструктурная проблема", - сказал Зеленский.

В ОГА отметили, что имеют предложения по этому проекту.

"Это действительно нам интересно как государству очень быстро поддержать такой проект. Это проект сложный - всегда хочется решить сложную проблему. Поэтому давайте эту проблему, этот вопрос, если вы об этом говорите - это приоритет", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что для предметного разговора позовут министра инфраструктуры, а также представителей Укрзализныци и местных депутатов.

"Можем на следующей неделе встретиться", - предложил Зеленский.

Напомним, что на Буковине в этом году отремонтируют и построят 70-80 км дорог государственного значения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, Черновцы и Черновицкая область, Владимир Зеленский
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