В Украине могут разрешить квотный принцип продажи и экспорта масок - Ляшко

КИЕВ. 8 июля. УНН. После того, как Министерство здравоохранения поймет потребности учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты, может быть разрешен квотный принцип продажи и экспорта масок. Об этом во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области сказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас собираем потребности по всем учреждениям здравоохранения, и не только первой волны, но и второй и третьей. Чтобы они четко сказали план, предусматривающий по закупке средств индивидуальной защиты. Как только они нам предоставят эту потребность - мы оцениваем с Минэкономики собственное производство и, возможно, в ближайшее время позволим квотный принцип продажи и экспорта масок", - сказал Ляшко.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это нужно сделать как можно быстрее.

Ранее УНН писал, что в Украине рассматривают возможность сокращения запрета экспорта средств индивидуальной защиты.