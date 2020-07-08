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В деле Омеляна о недостоверном декларировании допросили еще четырех свидетелей

В деле Омеляна о недостоверном декларировании допросили еще четырех свидетелей

Владимир Омелян

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Высшем антикоррупционном суде по делу об обвинении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в декларировании недостоверной информации допросили еще 4 свидетелей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

"В ходе судебного рассмотрения коллегией судей ВАКС допрошены еще 4 свидетелей по делу, заявленных стороной прокурором САП", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее заседание запланировано на 18 августа 2020 года.

Так, Владимир Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных, соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.

Как сообщал УНН, 13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК. 6 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления. ВАКС начал рассмотрение дела Омеляна по сути 21 октября 2019 года.

Источник: УНН
Теги: допрос, Владимир Омелян, Антикоррупционный суд
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