Венедиктова заявила, что уже четыре дела против Порошенко закрыто

КИЕВ. 8 июля. УНН. Из-за отсутствия состава преступления было закрыто четыре уголовных производства в отношении пятого Президента Украины, ныне нардепа Петра Порошенко. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Сейчас правоохранителями расследуется ряд уголовных производств, начатых по постановлениям судов, заявлениям граждан и материалам правоохранительных органов. В четырех производствах расследование завершено закрытием из-за отсутствия состава преступления", - сказала Венедиктова.

Также она отметила, что у Офиса Генерального прокурора Украины нет функции доследственной проверки - по формальным признакам правоохранительные органы должны вносить в ЕРДР заявления о преступлениях.

"Хорошо это или плохо - вопрос к законодателю. Заявления о преступлениях, совершенных пятым Президентом, поступают со всей страны. На этой неделе, например, поступили из Мариуполя и Ровно от обычных граждан", - рассказала Венедиктова.

Напомним, Государственное бюро расследований закрыло одно из дел против пятого президента Украины Петра Порошенко, которая касается ЧАО "Завод Кузница на Рыбацком".