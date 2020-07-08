Украинцы еще не готовы к платным дорогам - Зеленский

КИЕВ. 8 июля. УНН. Украина постепенно построит все дороги, однако украинцы пока не готовы к платным дорогам. Об этом во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области сказал Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"По поводу платных дорог - это длинная дискуссия. Я думаю, люди не могут это еще себе позволить, просто не могут, не готовы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в конце концов государство построит все дороги за государственный счет.

"Мы сделаем все дороги. Дороги будут. Мы строим - все нормально", - резюмировал Президент.

Напомним, что на Буковине в этом году отремонтируют и построят 70-80 км дорог государственного значения.



