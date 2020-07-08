Корецкий увольняется из Бюро из-за фактов "слива" служебной информации в производствах - ГБР

КИЕВ. 8 июля. УНН. Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий планирует увольняться из Бюро из-за фактов "слива" служебной информации по уголовным производствам. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Один из сотрудников Государственного бюро расследований анонсировал свое интервью с "разоблачениями" деятельности руководства ГБР. Понятно, что все это спекуляции, поскольку, Олег Корецкий планирует увольняться с Бюро", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Корецкий собирается увольняться якобы из-за "слива" служебной информации в производствах.

"Прежде всего, из-за фактов "слива" служебной информации по уголовным производствам, что нашли свое подтверждение в ходе служебного расследования с применением полиграфа", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что данный работник руководил группами следователей, которые расследовали все производство в отношении пятого президента с мая 2019 года и лично за своей подписью, неоднократно в течение всего 2019 года обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение бывшему высокопоставленному лицу.

"По имеющейся информации, данные проекты подозрений неоднократно возвращались Офисом Генерального прокурора на доработку, из-за чего результаты расследований ГБР в резонансных уголовных производствах длительное время отсутствовали", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в феврале 2020 года, руководством Бюро было принято решение передать расследование наиболее важных производств другим следователем.

Напомним, в Государственном бюро расследований заявили, что заявление руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого о совершении на него давления с целью открытия уголовного производства против пятого президента Украины Петра Порошенко не соответствует действительности и являются политически мотивированным.