Заявления о преступлениях Порошенко поступают от обычных граждан - Венедиктова

КИЕВ. 8 июля. УНН. Заявления о преступлениях, совершенных пятым ПрезидентомУкраины Петром Порошенко поступают со всей страны. На этой неделе поступили из Мариуполя и Ровно от обычных граждан. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Сейчас правоохранителями расследуется ряд уголовных производств, начатых по постановлениям судов, заявлениям граждан и материалам правоохранительных органов. В четырех производствах расследование завершено закрытием из-за отсутствия состава преступления", - сказала Венедиктова.

По ее словам, в Офиса Генерального прокурора Украины нет функции доследственной проверки - по формальным признакам правоохранительные органы должны вносить в ЕРДР заявления о преступлениях.

"Хорошо это или плохо - вопрос к законодателю. Заявления о преступлениях, совершенных пятым Президентом, поступают со всей страны. На этой неделе, например, поступили из Мариуполя и Ровно от обычных граждан", - рассказала Венедиктова.

Напомним, Венедиктова прокомментировала завершения расследования по делу о Порошенко.