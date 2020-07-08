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Новая вице-премьер по вопросам евроинтеграции провела встречу с генсеком НАТО

Новая вице-премьер по вопросам евроинтеграции провела встречу с генсеком НАТО

КИЕВ. 8 июля. УНН. Состоялась первая рабочая встреча Вице-премьера Ольги Стефанишиной с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет УНН со ссылкой на Facebook Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

“Состоялась первая рабочая встреча Вице-премьера Ольги Стефанишиной с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой она передала письмо от Президента Украины Владимира Зеленского по случаю решения Альянса о предоставлении Украине статуса Партнера расширенных возможностей”, — указано в сообщении.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина готова наполнить практическим содержанием и конкретными шагами свое участие в Программе расширенных возможностей и стремится усиливать дальнейшую совместимость Вооруженных Сил Украины и стран-членов НАТО.

Со своей стороны Генсек НАТО заверил, что союзники очень внимательно следят за процессами, которые происходят в Украине, и приветствуют прогресс и усилия страны в проведении реформ.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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