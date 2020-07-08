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Роженица умерла в Кировоградской области

Роженица умерла в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 июля. УНН. В Александрии, Кировоградская область, в родильном отделении умерла роженица, новорожденного ребенка спасти удалось. Об этом УНН сообщили в пресс-службе городского совета Александрии.

"По данному вопросу проводится серьезное расследование, виновные в этом и других случаях будут жестко наказаны", - отметили в пресс-службе.

Женщине было 25 лет. Она рожала впервые.

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Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Кировоградской области, по данному факту открыто уголовное производство.

Инфоpмaцию внесли в ЕPДP по ст. 140 УК Укpaины (Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей).

Источник: УНН
Теги: Украина, смерть, Кропивницкий и Кировоградщина
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