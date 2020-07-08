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Во Львовской области во время ссоры мужчина выстрелил в жену

Во Львовской области во время ссоры мужчина выстрелил в жену

КИЕВ. 8 июля. УНН. Во Львовской области во время конфликта местный житель выстрелил женщине в бедро из револьвера Флобера, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

По информации издания, 8 июля, около полуночи в Яворивский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел района местный житель стрелял в свою жену.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции. На месте происшествия правоохранители установили, что между 42-летним местным жителем и его 39-летней женой возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил женщине в бедро из револьвера Флобера, причинив ей телесное повреждение. Раненую осмотрели медики - от госпитализации она отказалась.

По факту следователи территориального отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Правоохранители изъяли револьвер и направили его на экспертное исследование. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Житомирской области молодой человек пошел стреляться в поле из-за ссоры с девушкой.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, полиция, стрельба
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