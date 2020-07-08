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Дело "Золотого мандарина": ЕСПЧ не позволил привлечь к ответственности экс-нардепа Логвинского

Дело "Золотого мандарина": ЕСПЧ не позволил привлечь к ответственности экс-нардепа Логвинского

КИЕВ. 8 июля. УНН. Европейский суд по правам человека не позволил НАБУ и САП привлечь экс-народного депутата Украины Георгия Логвинского, одного из контроллеров компании “Золотой мандарин ойл”, к уголовной ответственности за организацию коррупционной схемы с завладением 54 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение НАБУ.

Следствие собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении, однако из-за его иммунитета как близкого родственника судьи ЕСПЧ, правоохранительные органы требовали разрешения этого суда для совершения соответствующего процессуального действия.

“Подчеркиваем, что решение ЕСПЧ (принято 6 июля 2020 года) касается исключительно одного из фигурантов расследования и фактически делает невозможным сообщение ему о подозрении к лишению иммунитета. В то же время, досудебное расследование в отношении остальных 6 участников коррупционной схемы, среди которых — бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, первый заместитель министра юстиции, бенефициар частной компании и еще три человека, приближенные к экс-нардепу, — продолжается. Все эти участники схемы, расследуемой в рамках уголовного производства, получили подозрения, а ВАКС признал эти подозрения обоснованными и избрал подозреваемым меры пресечения”, — указали в НАБУ.

“Стоит отметить, что попытки привлечения к уголовной ответственности близких родственников судей ЕСПЧ являются единичными. В Украине такой практики не существовало. Такая ситуация осложнила работу следствия, что, в конечном итоге, повлияло на суть решения, принятого ЕСПЧ касательно родственника судьи этого суда. Мы внимательно проанализируем решение Европейского суда по правам человека и учтем его аргументы в работе следствия”, — добавили в НАБУ.

Источник: УНН
Теги: ЕСПЧ, Украина, НАБУ
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