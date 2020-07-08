Зеленский обсудил с предпринимателями развитие медицинского туризма на Буковине

КИЕВ. 8 июля. УНН. В рамках рабочей поездки в Черновицкую область Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями местного бизнеса насущные проблемы. Как сообщили в Офисе Президента, подчеркивалась необходимость привлечения бизнеса к развитию медицинского туризма в Черновицкой области, передает УНН.

"... во время встречи подчеркивалась необходимость привлечения бизнеса к развитию медицинского туризма в Черновицкой области. В частности, это поможет остановить отток кадров медицинской отрасли за границу. Предприниматели отметили, что к ним приезжает немало людей из Украины и других стран по медицинские услуги, которые ценятся за высокое качество и сравнительно небольшую цену", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государство заинтересовано в прямом сообщении Киев-Черновцы - Зеленский

Представители медицинской отрасли призвали Президента упростить процедуры налоговой отчетности за предоставление медицинских услуг и ввести механизмы льготного кредитования на покупку медицинского оборудования, добавили в Офисе.

Кроме того, по данным Офисе, бизнесмены обратили внимание Владимира Зеленского на необходимость улучшения экспортных возможностей и попросили строить дороги.

"Дороги мы построим", - заверил глава государства.