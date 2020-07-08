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Умер премьер-министр Кот д'Ивуара

Умер премьер-министр Кот д'Ивуара

КИЕВ. 8 июля. УНН. Премьер министр Кот д'Ивуара Амаду Гон Кулибали умер на 62-м году 8 июля в клинике города Абиджана, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее в эфире государственного телевидения прозвучало заявление о смерти политика от президента страны Алассана Уаттара, его передало агентство Reuters.

Амаду Гон Кулибали перенес в 2012 году операцию на сердце и наблюдался в одной из клиник Парижа, которую время от времени посещал. Глава правительства 2 мая вылетел во Францию для медицинского осмотра. Спустя десять дней он вернулся на родину и продолжил руководить работой правительства.

“Премьеру стало плохо 8 июля во время заседания Совета министров. Амаду Гон Кулибали был немедленно госпитализирован в одну из клиник Абиджана, где и скончался”, сообщили местные СМИ.

Справка: в минувшем марте он был избран кандидатом от правящей коалиции “Объединение уфуэтистов за демократию и мир” (RHDP) на предстоящих президентских выборах. Действующий глава государства Уаттара, который еще в 2019 году объявил о своем нежелании идти на очередной срок, поддержал кандидатуру Кулибали. Президентские выборы назначены на ближайший октябрь.

Источник: УНН
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