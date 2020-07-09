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"Агробизнес" обыграл "Рух" и возглавил чемпионат Первой лиги Украины

"Агробизнес" обыграл "Рух" и возглавил чемпионат Первой лиги Украины

КИЕВ. 9 июля. УНН. В Винниках состоялся перенесенный поединок 20 тура Первой лиги Украины при участии хозяев поля “Руха” и гостей — “Агробизнеса”, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

На голы Юрия Копина и Ивана Брикнера в первом тайме у “Агробизнеса” нашелся ответ только у Николая Когута. После перерыва гости были удачными и благодаря мячам Семенец и Ивана Когут вырвали выигрыш — 2:3.

Примечательно, что на 90 минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Тараса Сакива.

Отметим, в турнирной таблице “Агробизнес” набрал 46 очков и вышел в лидеры. На 2 очка отстают “Металлист 1925” и “Ингулец”. “Рух” пока шестой из 40 пунктами, но сможет подняться в случае выигрыша во втором перенесенном поединке.

Источник: УНН
Теги: футбол
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