Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку Архив
9300

Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 059 человек

Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 059 человек

КИЕВ. 9 июля. УНН. Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом выросло за сутки на 32 и достигло 4 059. Об этом сообщили в среду в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, пишет УНН.

“В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — сказали в штабе.

В штабе отметили, что при появлении симптомов ОРВИ лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 700 792 случая заражения, выздоровели 472 511 человек. Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

Источник: УНН
Теги: Россия, Москва, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.